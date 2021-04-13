Названы причины затопления ряда жилых комплексов на левом берегу столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима района Есиль города Нур-Султан Канат Аббас назвал причины затопления прилегающей территории и помещений ЖК «Триумфальная арка» и ряда других жилых многоэтажных домов в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в городе активно ведется застройка Есильского района. Эта проблема у нас копилась годами. Там у нас существует всего один коллектор, который на сегодняшний день не совсем справляется, так как очень много жилых комплексов в Есильском районе. Также с Алматинского района приходит к нам 50-70% заполняемости в связи с подтоплениями и талыми водами», - сказал Канат Аббас на заседании городского маслихата.

Спикер добавил, что на сегодня эта проблема стоит довольно остро и в некоторых домах по адресу Мангилик Ел 35, по улице Алихана Бокейхана, Керей-Жанибек хандар, Сауран идет подтопление подвалов.

«До паводков с ноября по декабрь, январь совместно с силами Астана су Арнасы, с каждым домом работали, чтобы они обратный клапан ставили. В принципе, основная масса домов обратный клапан установили, но, увы, из-за большого напора, большого скопления некоторые не справлялись», - заключил Канат Аббас.