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    Названы причины выброса черного дыма с огнем на Атырауском НПЗ

    27 Апреля 2023, 21:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причины напугавшего жителей Атырау черного дыма с огнем над нефтеперерабатывающим заводом объяснили на предприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», 27 апреля в 16:08 на предприятии произошло нарушение технологического режима на установке каталитического крекинга. Во избежание возникновения аварийных ситуаций были предприняты вынужденные меры по сбросу топливного газа на факел. В настоящее время сброс топливного газа прекращен. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

    Такая ситуация на заводе уже была в начале апреля. Тогда в результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология
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