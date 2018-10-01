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Названы причины совершения коррупции
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном бюро по противодействию коррупции АДГСПК назвали причины совершения коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Первое - это незнание руководителями своих обязанностей и профессиональных особенностей своей работы. Фактически, таким образом, безграмотный руководитель приводит к совершению преступления его подчиненными. Второе - это халатность. То есть, небрежное исполнение своих обязанностей. Третье - это бездействие. То есть, руководитель знает о том, что его подчиненные этим занимаются, но ничего не предпринимает. Четвертое - когда выступает соучастником преступления», - сказал на совещании в акимате руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК по Астане Дулат Азбергенов.
Он напомнил, что закон обязывает всех вести борьбу с коррупцией.
«Но на деле руководители зачастую отстраняются от этих вопросов. Как результат - совершается преступление. Как показывает практика, в большинстве случаев преступления совершаются из-за слабого либо полного отсутствия контроля со стороны вышестоящих должностных лиц. Поэтому хотел бы остановиться на основных причинах коррупции, без устранения которых невозможно ей эффективно противостоять», - заявил представитель АДГСПК.
В качестве примера он назвал арест экс-заместителя акима Сарыаркинского района Астаны Ризы Акчурина.
«Остановлюсь на одном примере: в результате отсутствия контроля со стороны руководителей возбуждено уголовное дело в отношении заместителя акима Сарыаркинского района Акчурина. Он на протяжении последних трех лет беспрепятственно расхищал бюджетные средства на сумму более 120 млн тенге. Ни один из его трех руководителей - преступление, как я уже сказал, совершались в период работы трех акимов района - не обеспечил должный контроль, не задался вопросом, касающегося его прямых обязанностей - куда идут деньги по очистке территорий; почему работа не выполняется, а государственные деньги расходуются», - подчеркнул Дулат Азбергенов.
Напомним, экс-заместитель акима Сарыаркинского района Риза Акчурин в январе текущего года был осужден за хищение 122 млн тенге на 9 лет.
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