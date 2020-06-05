Названы причины скопления авто на границе с Кыргызстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для установления причин скопления автотранспортных средств на автомобильных пунктах пропуска «Карасу» и «Актилек-автодорожный» проведена рабочая встреча представителей Казахстан и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

«Скопление автотранспортных средств связано с началом сезона плодоовощной продукции, возобновлением торговли с КНР и приостановлением работы 5 автомобильных пунктов пропуска в связи COVID-19, т.е. интенсивность перемещаемых автотранспортных средств стала превышать скорость прохождения пунктов пропуска», - отметили ведомстве.

Хронометраж контрольных процедур показал, что прохождение двух сопредельных пунктов пропуска заняло 30-35 минут, из них сканирование документов для налогового контроля РК 3 минуты.

«При этом, кыргызская сторона в момент проведения хронометража утверждала, что после сдачи ПЦР-тестов на коронавирус водители выпускаются в РК без ожидания результатов, лишь заполнив анкету. В этой связи возникает вопрос – зачем это делать на пункте пропуска? Казахстанской стороной данный тест проводится за пределами пунктов пропуска, чтобы не создавать очередь на границе», - резюмировали в КГД.

На сегодня с учетом увеличения потока, в сутки границу пересекают порядка 200 грузовых автотранспортных средств и столько же иных. Время прохождения на казахстанском участке границы грузовым транспортом с учетом сканирования товаро-транспортных накладных составляет 15-20 минут.

Как сообщили в ведомстве, в целях защиты экономических интересов государства и снижения теневого оборота товаров с начала 2019 года на границе со странами ЕАЭС, КГД Министерства финансов РК осуществляет мониторинг перемещаемых грузов. Выявлено оформление 10,3 тыс. товаросопроводительных документов на подставных лиц и банкротов, более 13 тыс. фактов лжетранзита. Только по результатам 1 квартала из заявленных в качестве транзита из Кыргызстана через Казахстан в РФ 17% грузов осталось в РК. «Такой теневой оборот товаров наносит урон бюджету и ставит в неравные конкурентные условия отечественный бизнес. Все эти факты доведены до сведения компетентных органов Кыргызской Республики», - отметили в КГД Минфина РК.

В течение 2019-2020гг. был ряд встреч на уровне компетентных органов и правительств в двустороннем формате, на площадках ЕАЭС и ВТО.

«В феврале текущего года обсуждена необходимость взаимодействия в вопросах снижения теневого оборота товаров путем обмена предварительной информацией по перемещаемым грузам, использования навигационных замков и имеющихся данных в информационных системах двух стран. Это способствовало бы организации цивилизованной торговли и увеличению доходов бюджетов обоих государств, однако протокол встречи не был подписан кыргызской стороной», - подчеркнули в КГД.

Вчера на заседании ЕЭК были обсуждены данные вопросы с участием вице-Премьера КР Асрандиева Э.Ш., который согласился с необходимостью создания совместной рабочей группы, отметили в ведомстве.