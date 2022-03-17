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    Названы причины присоединения партии «Adal» к «AMANAT»

    17 Марта 2022, 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Adal» Серик Султангали объяснил, почему партия присоединилась к «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решение о присоединении партии «Adal» к «AMANAT» далось мне нелегко. Но мы хорошо все продумали. Вчера мы также приняли участие в слушании Послания Главы государства. И тогда мы единогласно пришли к этому решению. Не секрет, что партию «AMANAT» поддерживают все, включая общество» - сказал Серик Султангали на IX съезде партии.

    По его словам, на вчерашнем заседании Политического Совета эту инициативу поддержали все.

    «В филиалах областей также провели заседания и поддержали это решение. Изначально было и недопонимание. Но нет никаких причин для обсуждения. Присоединяясь к «AMANAT», мы увеличиваем свой потенциал. Вступление в партию позволит быстрее достичь цели в программе нашей партии. Потому что предложений у нашей партии достаточно. Мы – партия, действующая с умом. Наша репутация не упадет. Народ нас понимает», - отметил спикер.

    Напомним, вчера в партии «Adal» объявили о присоединении к партии «AMANAT».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Политические партии AMANAT
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