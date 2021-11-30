Названы причины повышения цен на жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов пояснил ситуацию касательно цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр в ходе программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар», на рынке жилья существует доля государственного вливания, в том числе строится жилье для социальных слоев населения, также для аренды.

«Буквально в постпандемийный период у нас действительно большой спрос на жилье. Было несколько факторов, в первую очередь, это - эффект отложенного спроса. Государство, кстати, в 2020 году - в самый пик пандемии очень большие вливания делало в инфраструктуру строительства. В 2020 году был большой объем строительства, 15 млн квадратных метров жилья мы сдали. В этом году мы поставили отметку в 17 млн квадратных метров жилья», - рассказал Бейбут Атамкулов.

Министр заявил, что цены на жилье в Казахстане выросли.

«Я ранее говорил об отложенном спросе. Был сложный период, когда люди не могли выйти даже в магазин. Вы помните, когда коммуникации и контакты были сведены к минимуму. В это время люди не могли пойти в банк. Мы почувствовали достаточно серьезные волны, которые пришли с мира. Мировой тренд заключается в том, что пошел большой спрос на все виды строительных материалов, особенно подорожал металл. Резкий скачок был на мировом рынке. Выросли цены на сталь, этому способствовало, что практически многие страны начали вкладывать в инфраструктуру, чтобы поддержать экономику. Идет спрос на сырье - материалы, производство не успевало за спросом», - пояснил министр.

По словам Бейбута Атамкулова, внутренняя потребность рынка в нашей стране достаточно большая. До пандемии, как отметил министр, Казахстан импортировал определенное количество стали. Глава МИИР пояснил, что данный фактор сыграл определенную роль на повышение цены.

«Мы делали анализ по всему рынку строительных материалов. Есть стройматериалы, которые практически стопроцентно производятся в Казахстане. Полный анализ был сделан начиная с технологической цепочки до рынка. Мы обнаружили, что сыграл спекулятивный спрос. Выросла цена на транспортировку, особенно доставка до места. Вместе с Агентством по защите развитию конкуренции мы провели большую работу. Через определенное время были снижены цены. Спрос на рынке, ажиотаж, строительство, производство бетона - все это сыграло роль. Полностью был сделан просчет на один квадратный метр жилья - сколько нужно арматуры, сколько цемента», - объяснил министр.

Также, как отметил глава ведомства, в крупных городах выросли цены на кирпич.

«По кирпичу удивительная ситуация. У нас кирпич вырос многократно, это в трех самых крупных городах. Это наш кирпич, казахстанского содержания. Вырос он именно в столице, в городе Алматы, а в регионах такого роста не произошло», - добавил министр.

«На сегодня по бетону и цементу мы стопроцентно закрываем потребности, закрываем на 65% по арматуре. Есть ряд материалов, которые мы будем производить, запланированы 35 новых проектов», - проинформировал глава ведомства.

Увеличение спроса на жилье, как считает министр, повлияло и использование гражданами пенсионных денег.

«Было правильное решение принято. Огромное количество наших граждан смогло улучшишь свои условия, кто-то оплатил кредиты. Конечный спрос и ажиотаж - это тот фон, который позволяет повышать цены», - подчеркнул Бейбут Атамкулов.