Названы причины перебоев на портале eGov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В АО «Национальные информационные технологии» заверили, что перебои на портале eGov.kz не связаны с запуском услуги по добровольному запрету на выдачу кредитов и микрозаймов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оператор «Электронного правительства» сообщил, что сегодня наблюдалась кратковременная недоступность работы портала eGov.kz.

«На данный момент портал «Электронного правительства» работает в штатном режиме. Данный инцидент не связан с запуском услуги по добровольному запрету на выдачу кредитов и микрозаймов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сообщили в пресс-службе АО «НИТ».

АО «Национальные информационные технологии» является оператором инфокоммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и единой транспортной системы государственных органов, а также осуществляет системно-техническое обслуживание информационных систем центральных и региональных государственных органов.