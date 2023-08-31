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    Названы причины перебоев на портале eGov.kz

    31 Августа 2023, 19:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В АО «Национальные информационные технологии» заверили, что перебои на портале eGov.kz не связаны с запуском услуги по добровольному запрету на выдачу кредитов и микрозаймов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Оператор «Электронного правительства» сообщил, что сегодня наблюдалась кратковременная недоступность работы портала eGov.kz.

    «На данный момент портал «Электронного правительства» работает в штатном режиме. Данный инцидент не связан с запуском услуги по добровольному запрету на выдачу кредитов и микрозаймов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сообщили в пресс-службе АО «НИТ».

    АО «Национальные информационные технологии» является оператором инфокоммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и единой транспортной системы государственных органов, а также осуществляет системно-техническое обслуживание информационных систем центральных и региональных государственных органов.

    Автор:

    Анеля Касымова

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