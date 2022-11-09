Названы предварительные причины гибели рыбы на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - За период с 2 по 6 ноября собрали 17 923 кг молоди воблы. Ущерб от гибели рыбы составил 32 946 954 тенге. В Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства проинформировали о первых результатах расследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Массовую гибель молоди рыб зафиксировали на Капшагайском водохранилище 2 ноября, на следующий день мертвую рыбу также нашли в районе базы отдыха «Ермин». Сразу создали штаб по выяснению причин гибели воблы. Управление санитарно-эпидемиологического контроля по городу Конаев, департамент экологии по Алматинской области, ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», РГП «Казгидромет» начали исследования для выяснения причин произошедшего.

Результаты гидрохимического анализа проб воды, проведенного Научно-производственным центром рыбного хозяйства, показали, что вода в Капшагайском водохранилище по основным показателям не опасна для жизнедеятельности рыб.

Анализ проб воды, произведенный РГП «Казгидромет» по 44-ем физико-химическим показателям, показал повышенную концентрацию фосфора, фосфатов и железа, но такие превышения не являются критическими и не могут быть причиной одномоментной массовой гибели рыб.

4 ноября организовано обследование водолазами департамента по чрезвычайным ситуациям для обнаружения возможных источников загрязнения. Произведено 8 погружений в районах гибели молоди рыб, но подводных источников загрязнения воды не обнаружено.

«Причиной гибели могут быть как естественные факторы (недостаток кислорода или специфические болезни рыб), так и антропогенное влияние хозяйственной деятельности в виде загрязнений среды обитания рыб, а также механического воздействия плавательных средств или гидротехнических сооружений. Отравление токсичными веществами маловероятно, так как не наблюдается влияние на другие виды рыб в водоеме.

Предварительной причиной замора молоди воблы могло послужить кислородное голодание вследствие ее чрезмерно плотной концентрации в заливе - 544 экземпляров на 1 кубический метр, с увеличением до 1500 экземпляров на 1 кубический метр в местах массовой гибели, средняя плотность воблы на побережье Капшагайского водохранилища колеблется до 3,6 экземпляров на 1 кубический метр. Этому способствовал штормовой ветер в период 29-30 октября и 2 ноября. По данным «Казгидромета», максимальный порыв ветра достигал 18-20 метров в секунду с 05:05 до 06:30 29 октября и по всей вероятности волны препятствовали перемещению молоди воблы из залива в открытое пространство водоема, где она погибла. Здесь могло быть и вторичное влияние на показатели воды в замкнутой акватории залива от разлагающейся молоди рыбы», - сообщили в пресс-службе инспекции.

В ведомстве также дополнили, что другой причиной могла быть вспышка болезни, присущая только вобле или ее молоди на определенной стадии развития, или же под влиянием каких-либо факторов природного характера. Это станет известно по итогам дополнительных лабораторных исследований, результаты которых ожидаются в ближайшее время.

Для сбора и утилизации погибшей рыбы организована бригада из рыбаков и егерской службы субъектов рыбного хозяйства в количестве 32 человек.

«Новых фактов гибели рыб в других местах водохранилища на сегодня не обнаружено. Мониторинг акватории водохранилища и береговой полосы продолжается. По факту гибели молоди воблы на Капшагайском водохранилище возбуждено уголовное расследование», - резюмировали в Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

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