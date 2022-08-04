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    • Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF

    4 Августа 2022 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) представила обновленную версию рейтинга бойцов всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором среднем дивизионе казахстанец Али Ахмедов остался на шестой строчке. Первое место в дивизионе занимает кубинец Уильям Скалл , вторая позиция вакантна, третий — Калеб Плант из США. Чемпионом мира IBF в этом весе является мексиканец Сауль «Канело» Альварес .

    В среднем весе, где чемпионом является Геннадий Головкин , Мейирим Нурсултанов по-прежнему занимает 14-е место. Топ-3 составляют бразилец Эскива Фалькао , австралиец Майкл Зерафа и немецкий спортсмен Патрик Войцицки .

    Представитель второго полулегкого веса Султан Заурбек опустился с 12-й на 14-ю отметку. Лидером топ-15 является Шавкат Рахимов из Таджикистана, за ним располагаются британец Зельфа Барретт и французский боксер Самир Зиани . Обладатель чемпионского титула — Джозеф Кордина из Уэльса.


    Фото: sports.kz


    #Бокс #Спасение
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