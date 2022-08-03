Названы популярные туристические места в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы стал членом ICCA, теперь в городе будет активно развиваться деловой туризм. Мегаполис откроется для международных корпоративных событий. Такое мнение выразила генеральный директор казахстанского туроператора по внутреннему и выездному туризму Асем Козбагарова. Она также назвала места, которые пользуются у туристов большой популярностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот город представляет определенный экскурсионный интерес для туристов. У нас есть памятники истории. Мы делаем обзорные экскурсии по городу. Топовые места тут - это Медеу, Шымбулак, Кок-Тобе со всеми активностями. Также в окрестностях города популярными являются Чарынский каньон, Кольсайские озера, Кайынды, озеро Иссык. Меньшей популярностью пользуются государственный национальный природный парк Алтын-Эмель и урочище Танбалы», - перечислила спикер.

Она отметила, что членство в ICCA является частью плана по развитию MICE-туризма (делового туризма) в Алматы на международной арене.

«В части бизнеса, делового туризма популярны наши этноаулы, которые находятся недалеко от Алматы. Там проводятся специальные программы для корпоративных клиентов, тимбилдинги, различные активности, как рафтинг, парапланеризм и так далее», - отметила она.

По ее словам, MICE-туризм - это деловой туризм, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий.

«Что включает MICE-туризм? Meetings - корпоративные встречи. Incentives - тимбилдинги и мотивационные туры для сотрудников. Conferences - деловые конференции, съезды, форумы, семинары. Events - выездные корпоративные праздники, концерты, выставки и так далее», - пояснила спикер.

Асем Козбагарова считает, что вступление в ICCA - это очень хорошее событие для города. По ее словам, город будет открываться для международных корпоративных событий.

«Эта площадка дает доступ к различным мероприятиям. Город может конкурировать с другими городами-членами этой Ассоциации за проведение каких-либо мероприятий. Они могут предлагать какие-то условия организаторам. Например, провести в Алматы большую выставку или конгресс», - добавила Асем Козбагарова.

Генеральный директор туркомпании заметила, что в городе наблюдается рост туристов из разных стран. Только за последние три месяца, услугами ее организации воспользовались более 500 человек.

«Есть же еще другие компании. Туристы бывают разными. Есть те, которые посещают город через туроператоров, есть еще и самостоятельные, бывают и те, которые приезжают по приглашению каких-то бизнес-партнеров», - сказала она.

С 1 августа 2022 года Алматы является членом Международной Ассоциации Конгрессов и Конференций ICCA (International Congress & Convention Association).



