Названы победители чемпионата РК по парашютному спорту

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился 29-й чемпионат Республики Казахстан и Вооруженных сил по классическому парашютному спорту и воздушной групповой акробатике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Состязания прошли на базе Центра парашютной подготовки Вооруженных сил. В них приняли участие 62 спортсмена, среди которых 4 женщины. Участники соревнований выполнили прыжки на точность приземления с высоты 900–1200 метров, а также акробатические прыжки с высоты 2200–2500 метров.

«Последний раз в чемпионате мира среди военнослужащих (CISM) по парашютному спорту армейские спортсмены участвовали в 2016 году. За шесть лет произошла смена состава, пришли молодые ребята, которые совершенствуют свое мастерство. Надеюсь, будет больше тренировочных прыжков, и участие в международных соревнованиях возобновится. Тем более, мы видим большую заинтересованность в этом руководства Министерства обороны», – сказала мастер спорта, судья высшей национальной категории Казахстана и международной категории FAI Анна Коростина.

В чемпионате Вооруженных сил безоговорочными победителями во всех видах программы стали представители Центра парашютной подготовки. В индивидуальных прыжках на точность приземления среди мужчин золото присуждено мастеру спорта младшему сержанту Денису Исламову, среди женщин – мастеру спорта международного класса младшему сержанту Римме Рамазановой. Кроме того, Денис Исламов поднялся на высшую ступень пьедестала в индивидуальных прыжках с выполнением комплекса акробатических фигур.

Команда Центра парашютной подготовки уверенно победила в групповых прыжках на точность приземления и в соревнованиях по групповой воздушной акробатике.

Победителями в чемпионате Казахстана в отдельных видах программы стали также мастер спорта Константин Малявин из аэроклуба «Отан» города Алматы, мастер спорта Александра Ларина, выступавшая за специализированную детско-юношескую спортивно-техническую школу города Уральска, а также представитель карагандинского филиала Казахстанской федерации авиационного спорта мастер спорта международного класса Сергей Жолдин.

По итогам чемпионатов будут сформированы сборные команды Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту.

Фото: п ресс-служба Минобороны РК