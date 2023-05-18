Названы основные загрязнители воздуха в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители Актюбинской области бьют тревогу из-за экологического загрязнения региона. Об этом заявил сенатор Бауржан Каниев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из главных экологических проблем региона, по его словам, загрязнение воздуха сероводородом. Причина тому некачественная работа устаревших очистных сооружений и канализационных станций. Введены в эксплуатацию они были более 40 лет назад.

«К основным источникам выбросов сероводорода относятся городские канализационные сети, канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции. Очистные сооружения города Актобе введены в эксплуатацию 40 лет назад. То есть, загрязнение атмосферы сероводородом вызвано устареванием и несоответствием канализационных сетей, а также неэффективной деятельностью канализационных очистных сооружений. Очевидно, что в соответствии с непрерывной работой промышленных предприятий и ежегодным ростом населения города нагрузка на канализационные очистные сооружения и насосные станции возрастет», - отметил сенатор.

В числе основных загрязнителей воздуха назвал сенатор и Актюбинский завод ферросплавов компании «Казхром». Там превышены нормативы предельно допустимых вредных выбросов в окружающую среду, а также неправильно учитываются отходы производства и потребления. Еще одна экологическая проблема - загрязнение реки Илек, которая напрямую связана с запуском Актюбинского завода хромовых соединений.

«Учитывая особую значимость поднимаемого вопроса, прошу Правительство обеспечить активное применение катализаторов в городских канализационных сетях для приведения загрязнения атмосферного воздуха в соответствие с предельно допустимыми уровнями концентрации. Приступить к строительству новых канализационных очистных сооружений. Усилить контроль за промышленными предприятиями в отношении выполнения обязательств. А также принять мероприятия по очистке реки Илек от хрома и бора», - подчеркнул депутат.



