Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Названы основные загрязнители воздуха в Актюбинской области

    18 Мая 2023, 13:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители Актюбинской области бьют тревогу из-за экологического загрязнения региона. Об этом заявил сенатор Бауржан Каниев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из главных экологических проблем региона, по его словам, загрязнение воздуха сероводородом. Причина тому некачественная работа устаревших очистных сооружений и канализационных станций. Введены в эксплуатацию они были более 40 лет назад.

    «К основным источникам выбросов сероводорода относятся городские канализационные сети, канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции. Очистные сооружения города Актобе введены в эксплуатацию 40 лет назад. То есть, загрязнение атмосферы сероводородом вызвано устареванием и несоответствием канализационных сетей, а также неэффективной деятельностью канализационных очистных сооружений. Очевидно, что в соответствии с непрерывной работой промышленных предприятий и ежегодным ростом населения города нагрузка на канализационные очистные сооружения и насосные станции возрастет», - отметил сенатор.

    В числе основных загрязнителей воздуха назвал сенатор и Актюбинский завод ферросплавов компании «Казхром». Там превышены нормативы предельно допустимых вредных выбросов в окружающую среду, а также неправильно учитываются отходы производства и потребления. Еще одна экологическая проблема - загрязнение реки Илек, которая напрямую связана с запуском Актюбинского завода хромовых соединений.

    «Учитывая особую значимость поднимаемого вопроса, прошу Правительство обеспечить активное применение катализаторов в городских канализационных сетях для приведения загрязнения атмосферного воздуха в соответствие с предельно допустимыми уровнями концентрации. Приступить к строительству новых канализационных очистных сооружений. Усилить контроль за промышленными предприятиями в отношении выполнения обязательств. А также принять мероприятия по очистке реки Илек от хрома и бора», - подчеркнул депутат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области
    Нефтяные компании нанесли ущерб экологии Нигерии на 12 млрд долларов
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 18 мая
    Загрязнение пластиком можно сократить на 80 процентов к 2040 году
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    5 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    Новости партнеров