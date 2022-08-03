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    • Названы основные причины лесных пожаров в Павлодарской области

    3 Августа 2022 20:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Большая часть лесных пожаров в Павлодарской области произошла из-за грозовых разрядов. Об этом сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Из 118 возгораний в 81 случае источником огня стали молнии. Такую статистику привел на брифинге в региональной службе коммуникаций Руслан Тулепбаев.

    Он также проинформировал, что за прошедшие выходные на территории природного резервата «Ертіс Орманы» зарегистрировали 16 лесных пожаров, в том числе один крупный пожар произошел в Галкинском лесничестве Шалдайского филиала.

    «Частые причины лесных пожаров – переходы неконтролируемых степных пожаров из-за несоблюдения населением правил пожарной безопасности, а также при проведении сенокосных работ на прилегающих к лесным массивам территориях», – сказал спикер.

    В этом году в пожары затронули 949 га, из которых 160 – покрытая лесом площадь. Ущерб составил 46,1 млн тенге.


    Фото: Владимир Бугаев
    #Павлодарская область #Экология #Пожар
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