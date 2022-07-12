Названы основные места заражения КВИ в Жетысуской и Алматинской областях

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Жетысуской и Алматинской областях вновь осложняется, за последнюю неделю зарегистрировано 175 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За последние сутки в Жетысуской области зарегистрировано 16 случаев, а в Алматинской области - 13.

«В Алматинской области темпы роста КВИ резко возросли по сравнению с последними двумя неделями, то есть заболеваемость выросла с 30 до 119 случаев. В Жетысуской области темпы роста по сравнению с последними неделями выросли с 11 до 56 случаев заболеваемости», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

По данным ведомства, основными местами заражения КВИ являются заведения общественного питания - 30%, общественный транспорт - 16%, семейные мероприятия - 39%, отдыхающие за рубежом - 15%.

«Среди заболевших 22% - это те, кто не прошел полный курс вакцинации, 28% - те, кто не был полностью вакцинирован», - добавили в ДСЭК.

На сегодня первую дозу вакцины получили 1 036 145 человек из двух областей, что составляет 86,4% взрослого населения, подлежащего иммунизации. Второй компонент получили 994 723 граждан, или 82,9%. Ревакцинацию прошли 419 333 человека, то есть 60,2%, из них 101 929 ревакцинировались вакциной Pfizer.



