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    Названы основные места заражения КВИ в Жетысуской и Алматинской областях

    12 Июля 2022, 13:20

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Жетысуской и Алматинской областях вновь осложняется, за последнюю неделю зарегистрировано 175 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За последние сутки в Жетысуской области зарегистрировано 16 случаев, а в Алматинской области - 13.

    «В Алматинской области темпы роста КВИ резко возросли по сравнению с последними двумя неделями, то есть заболеваемость выросла с 30 до 119 случаев. В Жетысуской области темпы роста по сравнению с последними неделями выросли с 11 до 56 случаев заболеваемости», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

    По данным ведомства, основными местами заражения КВИ являются заведения общественного питания - 30%, общественный транспорт - 16%, семейные мероприятия - 39%, отдыхающие за рубежом - 15%.

    «Среди заболевших 22% - это те, кто не прошел полный курс вакцинации, 28% - те, кто не был полностью вакцинирован», - добавили в ДСЭК.

    На сегодня первую дозу вакцины получили 1 036 145 человек из двух областей, что составляет 86,4% взрослого населения, подлежащего иммунизации. Второй компонент получили 994 723 граждан, или 82,9%. Ревакцинацию прошли 419 333 человека, то есть 60,2%, из них 101 929 ревакцинировались вакциной Pfizer.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Коронавирус в РК Жетысуская область
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