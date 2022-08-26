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    Названы обязательные пункты для подачи заявки на стажировку для СМИ

    26 Августа 2022 18:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный менеджер Управления организации конкурсных процедур АО «Центр международных программ» Гульзат Асанбаева пояснила, что представителям СМИ обязательно надо указать в заявке на прохождение стажировки по программе «Болашак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обязательно должен быть прописан период стажировки. У нас на сайте опубликован перечень приоритетных и утвержденных специальностей. Специальность должна быть из нашего перечня. Также надо указать период и стоимость стажировки. Бывает, что на стажировку приглашают бесплатно. Если организация выставляет какую-то сумму, она должна быть полностью прописана, как и расходы», - сказала Гульзат Асанбаева во время прямого эфира Министерства информации и общественного развития в сети Instagram.

    Как сообщалось ранее, работники СМИ теперь смогут пройти стажировку за рубежом по программе «Болашак». Журналисты, режиссеры, операторы, графисты смогут повысить квалификацию в ведущих зарубежных организациях и вузах мира по таким специальностям, как «Операторское искусство», «Режиссура», «Журналистика», «Визуальные эффекты. 3d анимация» и другие. Максимальный срок для стажировки - 12 месяцев, минимальный – месяц. Расходы при прохождении представителями СМИ стажировки за рубежом подлежат компенсации.

    Фото: old.kzvesti.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование СМИ Болашак
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