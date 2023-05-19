Названы новые суперталантливые боксеры Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае прошел международный турнир по боксу среди юниоров, посвященный памяти Александра Мирошниченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Четырнадцать суперталантливых победителей завоевали свои титулы. К участию в турнире памяти Мирошниченко среди юниоров допускались боксеры 2007 и 2008 годов рождения. Турнир прошел в 14 весовых категориях от полутяжелой — от 44 кг до +80 кг. Список победителей турнира памяти Мирошниченко среди юниоров: Нуралы Курмангазиев (44 кг), Айдос Усенов (46 кг), Алдияр Бахадур (48 кг), Ерадил Узакбай (50 кг), Нурасыл Тулебек (52 кг), Бауржан Муратов (54 кг), Ислам Тахиров (57 кг), Ануарбек Марат (60 кг), Тагир Сатаев (63 кг), Кирилл Шкута (66 кг), Игорь Соловьев (70 кг), Нурдаулет Оразбай (75 кг), Бакытжан Айтмуханов (80 кг), Бексултан Кайратулы (+80 кг)», — сообщила пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC).



