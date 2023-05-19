Названы недостатки системы ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несмотря на увеличение финансирования, имеется обоснованная критика со стороны населения в части качества и доступности медуслуг. Об этом председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов, на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, граждане жалуются на большие очереди в поликлиниках, долгое ожидание узких специалистов и направлений в КТ и МРТ, грубое отношение медперсонала, отсутствие квалифицированных врачей», - сказал Сабит Ахметов.

По его словам, анализ обращений показывает, что в основном жалобы связаны с работой поликлиник, оказывающих первую медико-санитарную помощь. Это около 70% всех поступивших жалоб.

Основные факторы имеющихся проблем являются:

Первое. Система ОСМС была внедрена в 2020 году в период пандемии, когда все силы были брошены на борьбу с Ковид;

Второе. С внедрением ОСМС появились два источника финансирования и соответственно два пакета медпомощи. Первый – это пакет в рамках бесплатной государственной медпомощи и второй – это пакет ОСМС.

«Однако такие виды медпомощи, как консультативно-диагностичаские услуги и стационарная помощь, предусмотрены в обеих пакетах, то есть дублируются. Не говоря уже о населении, сами медорганизации начали путаться между этими пакетами. Источник финансирования зависит от статуса пациента – «застрахован» или «не застрахован». Это привело не только к неправильному использованию источников финансирования медорганизациями, но и к необоснованному отказу гражданам в бесплатной медпомощи», - пояснил Сабит Ахметов.

Третье, как отметил, спикер, это коррупционная составляющая.

«Там, где большие деньги, там и большие интересы. Это связано и с лекарственным обеспечением, завышением стоимости оказанных услуг, приписками, перепотреблением, связанным с передачей на со исполнение большого объема денежных средств и т.д. Все указанные злоупотребления стали возможными в связи с недостаточным контролем и низким уровнем цифровизации. Сегодня Фондом охвачены контролем только 10% от всех оказанных медуслуг. Но несмотря на это, Фондом по итогам 2022 года выявлено свыше 3 млн нарушений на сумму 20,8 млрд тенге», - сообщил Сабит Ахметов.



