Названы наиболее зависящие от трансграничных стоков регионы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водохозяйственный комплекс страны имеет разветвленную инфраструктуру. В стране насчитывается порядка 6 тыс. водохозяйственных сооружений. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серикккали Брекешев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране имеется более 300 водохранилищ с объемом более 1 млн.м3. Среднемноголетние речные ресурсы составляют 102,3 км3/год, из которых 54,5 км3/год – это местный сток, а 47,8 км3/год поступают из стран Центральной Азии , Российской Федерации и Китайской Народной Республики», - сказал Серикккали Брекешев.

Глава Минэкологии отметил, что Казахстан зависит от трансграничных стоков, особенно сильно южные и западные регионы, где проживает около половины населения страны и условия жизнедеятельности которых напрямую зависят от водообеспеченности.

По данным ведомства, Кызылординская и Туркестанская области зависят от трансграничных стоков более чем на 90%, Западно-Казахстанская и Атырауская области - на 80 %, Жамбылская - более чем 75%, Алматинская - на 48%.