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    Названы наиболее популярные у столичных жителей медицинские услуги в рамках ОСМС

    14 Февраля 2021, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К каким медицинским услугам чаще всего прибегают граждане в рамках ОСМС в столице, рассказал директор филиала Фонда медицинского страхования по городу Нур-Султан Нурлыбек Кабдыкапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С внедрением системы ОСМС столичные жители чаще всего пользуются такими медицинскими услугами как: КТ, МРТ, высокотехнологичные медицинские услуги, консультативная диагностика», - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

    По его словам, жители чаще всего обращаются за гормональными лабораторными исследованиями.

    Ранее Нурлыбек Кабдыкапаров сообщил, что в столице 107 медицинских организаций заключили договор по системе Обязательного социального медицинского страхования. Столичным жителям в рамках ОСМС услуги будут оказывать 32 государственные медицинские организации, 67 – частных и 8 республиканских медицинских организаций.

    Автор:

    Серик Сабеков

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