Названы наиболее перспективные сферы сотрудничества Казахстана и Сингапура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель НПП «Атамекен» Раимбек Баталов перечислил наиболее перспективные сферы сотрудничества с Сингапуром для Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сферах развития транспорта, логистики и цифровизации, считаю, что опыт Сингапура весьма полезен для казахстанской экономики. На сегодняшний день в вышеназванных областях ведется активное сотрудничество между АО «НК «КТЖ» и PSA International Pte Ltd. Уверен, что в будущем данное сотрудничество приведет к более ощутимым результатам», - сказал Раимбек Баталов на Казахстанско-Сингапурском бизнес-форуме в Астане.

По его словам, перспективной областью сотрудничества представляется финансовая сфера, где Сингапур выступает одним из мировых финансовых центров.

«Нам важен опыт Сингапура в таких областях, как банковский сектор, управление инвестициями, страхование, профессиональные услуги. Кроме того, мы приветствуем прямые сингапурские инвестиции в экономику нашей страны, в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, торговля, строительство, образование, в том числе открытие дуального образования, частных школ и колледжей», - отметил глава Нацпалаты.

«Проводимые в Казахстане преобразования, в том числе в налоговой сфере, создают дополнительные условия для наращивания взаимовыгодного казахстанско-сингапурского сотрудничества по всем направлениям», - добавил Раимбек Баталов.

Ранее сообщалось, что КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие.



