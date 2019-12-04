Названы лучшие трудовые династии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы» среди трудовых династий и работников производства состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс «Еңбек жолы» проводится Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях популяризации людей труда и включает в себя три номинации: «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи», «Лучший молодой работник производства».





«Развитие любого человека, любой страны в первую очередь зависит от труда. Если мы будем работать, то страна будет развиваться, если мы будем внедрять новые технологии и новые идеи, то развитие Казахстана будет соответствовать всем требованиям. Мы быстрее войдем в число 50 развитых стран мира. Елбасы Нурсултан Назарбаев говорил об Обществе всеобщего труда, чтобы каждый казахстанец трудился, чтобы смог накормить свою семью и внести лепту в развитие экономики нашей страны. Мы благодарны всем труженикам Казахстана за то, что вы вносите свою долю, чтобы Казахстан развивался. Мы благодарны и руководителям крупных компаний, которые много строят социальных объектов и помогают своим работникам в решении социальных вопросов», - сказал в своем приветственном слове заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе награждения.

В начале мероприятия Бердибек Сапарбаев вручил меценатам и предпринимателям медали «Шапағат», благодарственные письма от Президента РК и Премьер-Министра РК, а председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Гульшара Абдыкаликова вручила медали «Еңбек ардагері» ветеранам труда.

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов наградил победителей конкурса.





В номинации «Лучшая трудовая династия» первое место заняла династия железнодорожников Енсебаевых из города Нур-Султана, второе место досталось династии лесников Сагадиевых из ВКО, третье – династии педагогов Жумагалиевых из Атырауской области.

В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» победу одержала контролер ОТК Майра Исаева из Акмолинской области, второе место занял инженер-технолог по производству цемента Эскендер Рустемов из Шымкента, третье – аппаратчик воздухоразделительных установок Даулет Ежибаев из Карагандинской области.

В номинации «Лучший молодой работник производства» первое место присуждено врачу общей практики Юлии Шевченко из СКО, второе – мастеру по логистике и складскому хозяйству Владимиру Самодурову из Костанайской области, третье – машинисту технологических насосов Аскару Нургалиеву из Павлодарской области.





Победителям конкурса вручены денежные сертификаты: за первое место – 1 млн тенге, за второе место – 500 тысяч тенге и за третье место – 200 тысяч тенге.

Кроме того, были определены обладатели приза зрительских симпатий.

Так, в номинации «Лучшая трудовая династия» он достался династии Избасовых из Актюбинской области, в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» – Баян Кабиева из ЗКО, в номинации «Лучший молодой работник производства» – Куанышу Шыныбекову из Жамбылской области. Все они были награждены ценными подарками.

Отметим, что в этом году прием заявок от претендентов начался с 1 июня. В региональном этапе конкурса приняли участие 388 человек, из них по первой номинации подано 90 заявок, по второй – 144, по третьей – 154.