Названы лучшие медицинские учреждения Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканский центр развития здравоохранения (РЦРЗ) Министерства здравоохранения РК опубликовал рейтинг медицинских организаций по итогам 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

РЦРЗ подвел итоги рейтинговой оценки медицинских организаций республиканского, областного и городского уровней, включая частные, оказывающие медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), на основе результатов внешнего и внутреннего аудита, а также отзывов пациентов за прошлый год.

«По показателям менеджмента наивысшие 5 звезд получили 3 из 17 ранжируемых научно-исследовательских институтов, национальных центров (НИИ/НЦ), 5 из 168 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», подчеркивается в сообщении РЦРЗ.

При этом среди 170 городских стационаров для взрослых, 32 областных стационаров для взрослых, 13 областных стационаров для детей и 15 городских стационаров для детей, а также 25 родильных домов и перинатальных центров городского и 17 областного значения максимальный рейтинг не получила ни одна из организаций.

«По итогам рейтинга по клиническим показателям в категорию с наивысшими показателями - 5 звезд - вошли 97 городских взрослых стационаров, 9 областных взрослых стационаров, 3 областных детских стационара, 2 НИИ/НЦ. Из организаций ПМСП наибольшего результата достигли 8 медицинских организаций», отмечается в тексте.

В свою очередь из 25 родильных домов и перинатальных центров городского значения 5 звезд по клиническим показателям показали 6 организаций - Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области, Жанаозенский городской родильный дом управления здравоохранения Мангистауской области, Городской перинатальный центр управления здравоохранения города Алматы, Региональный акушерско-гинекологический центр и Аркалыкский родильный дом управления здравоохранения акимата Костанайской области и Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РК.

Кроме того, оценки в 5 звезд по клинической деятельности достигли 6 из 17 областных перинатальных центров. В их числе - Перинатальный центр при управлении здравоохранения Акмолинской области, Областной перинатальный центр управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, Областной перинатальный центр управления здравоохранения Актюбинской области, Костанайский перинатальный центр управления здравоохранения акимата Костанайской области, Атырауский областной перинатальный центр управления здравоохранения Атырауской области и Областной перинатальный центр управления здравоохранения Кызылординской области.

В настоящее время Фондом социального медицинского страхования запущено мобильное приложение «Народный контроль», в котором каждый пациент имеет возможность поставить свою оценку медицинской организации за услуги, оказанные в рамках ГОБМП. Более подробно с результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте РЦРЗ, пройдя по ссылке.

Ежегодный рейтинг медицинских организаций и научных центров предусмотрен Государственной программой «Денсаулық» на 2016-2019 годы и направлен на повышение прозрачности деятельности и конкурентоспособности казахстанских организаций в области здравоохранения. В качестве индикаторов для расчета рейтинга отобраны около 50 наиболее значимых показателей в области качества оказываемых медицинских услуг и эффективности использования ресурсов.