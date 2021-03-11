Названы лидирующие в сфере обрабатывающей промышленности регионы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обрабатывающая промышленность растет динамичными темпами. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост составил 6,1%. 14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы и Алматинской области за счет роста выпуска табачной продукции и производства электрических аккумуляторов, в городе Нур-Султан – за счет роста производства товарного бетона, аффинированного золота и железнодорожных локомотивов», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

При этом снижение наблюдается в 3 регионах: в Атырауской области из-за сокращения производства продуктов нефтепереработки, в Западно-Казахстанской области - из-за уменьшения объемов мясопереработки и производства трансформаторов, в Туркестанской области - из-за уменьшения производства трансформаторов и хлопка.

Министр также рассказал о работе в сфере привлечения инвестиций.

«Активно ведется работа по привлечению внутренних и внешних инвестиций. Средний рост инвестиций без учета горнодобывающей промышленности составил 13,3%. Значительный рост инвестиций отмечается в сфере информации и связи в 2,1 раза, обрабатывающей промышленности – на 85%, транспорте – на 56%, сельском хозяйстве – на 40%, торговле – на 31%, строительстве – на 25% и операциях с недвижимым имуществом – на 18%», - перечислил глава Миннацэкономики.

Он также сообщил, что большинство регионов показывают высокую инвестиционную активность.

«Наилучшие показатели отмечаются в городе Шымкент за счет роста строительства промышленных объектов и приобретения производственного оборудования, в Жамбылской области – за счет реконструкции автомобильной дороги республиканского значения, в Туркестанской области – за счет строительства солнечных электростанций и многофункционального туристического комплекса «Караван-сарай», - отметил А. Иргалиев.

При этом в 4 регионах зафиксировано снижение.

«В Западно-Казахстанской области – из-за уменьшения строительно-монтажных работ по проекту расширения Карачаганакского месторождения, в Атырауской области – по проекту будущего расширения и проекта управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз, в Павлодарской области - из-за сокращения объемов инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, в Мангыстауской области – из-за завершения строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel», - заключил министр.