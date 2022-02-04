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    Названы лидеры индивидуальной гонки молодежного лыжного чемпионата Казахстана

    4 Февраля 2022, 18:09

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжает молодежный чемпионат Казахстана по лыжным гонкам. Стали известны результаты индивидуальной гонки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Мужчинам предстояло преодолеть 15 километров. Первым на финише был Святослав Матасов (Акмолинская область). Серебряную медаль завоевал Никита Гридин (Акмолинская область). Замкнул троку лучших Артем Ковалев (Костанайская область).

    В женских соревнованиях дистанция составила 10 километров. Золотую медаль завоевала Камила Махмутова (ВКО). Следом финишировала Мария Люфт (Костанайская область). Лаура Киныбаева (Костанайская область) взяла «бронзу».

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    Алматинская область Спорт
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