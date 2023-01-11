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    Названы лауреаты «Золотого глобуса – 2023»

    11 Января 2023, 12:57

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, назвала имена обладателей премии «Золотой глобус» по итогам 2022 года. 80-я церемония вручения наград прошла в отеле «Беверли-Хилтон» в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Лучший режиссер

    Стивен Спилберг («Фабельманы»).

    Лучший сценарий

    Мартин Макдона («Банши Инишерина»).

    Лучший драматический фильм

    «Фабельманы».

    Лучший мюзикл или комедия

    «Банши Инишерина».

    Лучший драматический сериал

    «Дом дракона».

    Лучший комедийный сериал или мюзикл

    «Начальная школа «Эбботт».

    Лучший минисериал или телефильм

    «Белый лотос».

    Лучший фильм на иностранном языке

    «Аргентина, 1985» (Аргентина).

    Лучшие женская и мужская роли в драме

    Кейт Бланшетт («Тар»);

    Остин Батлер («Элвис»).

    Лучшие актриса и актер второго плана в драме

    Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»);

    Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»).

    Лучшие женская и мужская роли в комедии или мюзикле

    Мишель Йео («Все везде и сразу»);

    Колин Фаррелл («Банши Инишерина»).

    Лучшие актриса и актер в комедийном или музыкальном сериале

    Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»);

    Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

    Лучшие актриса и актер второго плана в комедийном сериале

    Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»);

    Джулия Гарнер («Озарк»).

    Лучшие актриса и актер в драматическом сериале

    Зендея («Эйфория»);

    Кевин Костнер («Йеллоустоун»).

    Лучшие актриса и актриса в мини-сериале

    Аманда Сайфред («Выбывшая»);

    Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»).

    Лучшие актер или актриса второго плана в мини-сериале

    Дженнифер Кулидж («Белый лотос»);

    Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»).

    Лучший мультфильм

    «Пиноккио Гильермо дель Торо».

    Лучший саундтрек

    Джастин Гурвиц («Вавилон»)

    Лучшая песня

    «Naatu Naatu» («RRR: Рядом ревет революция»).


    Фото: Chris Pizzello/ Invision/AP
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