Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Названы казахстанские вузы-аутсайдеры

    11 Июня 2020, 18:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские вузы-аутсайдеры назвали в министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство уже третий год проводит рейтинг вузов совместно с НПП «Атамекен». Здесь оценка дается работодателями. По таким критериям, как: каково было время поиска работы после окончания вуза, средняя заработная плата, стабильность работы, качество образовательной программы, насколько были привлечены работодатели к разработке образовательной программы и так далее», - сказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова в ходе онлайн-брифинга на площадке МОН в Facebook.

    По ее словам, в прошлом году в среднем выпускники вузов искали работу в течение 3,5 - 5 месяцев.

    «По результатам мы видим, что в 61 вузе менее половины выпускников были трудоустроены в течение года выпуска. На протяжение этих лет мы видим, что практически одни и те же вузы занимают наиболее низкие позиции в рейтинге образовательных программ. Это вузы-аутсайдеры, например, это Казахстанский морской университет (ныне Актауский гуманитарно-технический университет), Центральноазиатский университет, Региональный социально-инновационный университет, Университет Астана. Наименьшим показателем трудоустройства были отмечены Центрально-казахстанская академия, Институт им. Сапарбаева, университет Мирас, университет Сырдарья», - уточнила Гульзат Кобенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике