Названы казахстанские вузы-аутсайдеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские вузы-аутсайдеры назвали в министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство уже третий год проводит рейтинг вузов совместно с НПП «Атамекен». Здесь оценка дается работодателями. По таким критериям, как: каково было время поиска работы после окончания вуза, средняя заработная плата, стабильность работы, качество образовательной программы, насколько были привлечены работодатели к разработке образовательной программы и так далее», - сказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова в ходе онлайн-брифинга на площадке МОН в Facebook.

По ее словам, в прошлом году в среднем выпускники вузов искали работу в течение 3,5 - 5 месяцев.

«По результатам мы видим, что в 61 вузе менее половины выпускников были трудоустроены в течение года выпуска. На протяжение этих лет мы видим, что практически одни и те же вузы занимают наиболее низкие позиции в рейтинге образовательных программ. Это вузы-аутсайдеры, например, это Казахстанский морской университет (ныне Актауский гуманитарно-технический университет), Центральноазиатский университет, Региональный социально-инновационный университет, Университет Астана. Наименьшим показателем трудоустройства были отмечены Центрально-казахстанская академия, Институт им. Сапарбаева, университет Мирас, университет Сырдарья», - уточнила Гульзат Кобенова.