Названы катарские банки, которые будут работать на площадке МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Катарский инвестиционный фонд «Qatar Investment Authority» намерен финансировать проекты в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, выступая на пятом заседании Казахстанско-Катарской совместной комиссии на высоком уровне в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошедший год для двустороннего взаимодействия является очень результативным. В июне 2019 года главы наших государств встретились на полях Саммита СВМДА, в сентябре состоялся ряд межпарламентских встреч, в ноябре осуществлен визит в Катар казахстанской делегации во главе с руководством Администрации Президента, наметилась положительная динамика совместной работы между ответственными ведомствами Казахстана и Катара», - сказал Руслан Даленов.

Глава Миннацэкономики подчеркнул, что только в течение последних нескольких месяцев руководство Казахстана предприняло комплекс важнейших мер, направленных на расширение сотрудничества между нашими странами.

«Речь идет об освобождении граждан Катара от визовых требований с 1 октября 2019 года и недавнем подписании меморандума о воздушном сообщении, согласно которому авиакомпания «Qatar Airways» может выполнять по 7 пассажирских рейсов в неделю в города Нур-Султан и Алматы, а также 7 грузовых рейсов между Дохой и Алматы», - отметил Руслан Даленов.

Все эти события, по его словам, свидетельствует об обоюдном стремлении к углублению разнопланового сотрудничества.

«В узком составе мы с господином аль-Кувари провели очень обстоятельный диалог по всем наиболее важным вопросам двустороннего сотрудничества. Среди наиболее значимых вопросов следует особо подчеркнуть инвестиционное сотрудничество, в первую очередь, это намерение Катарского инвестиционного фонда («Qatar Investment Authority») участвовать в работе Казахстанского инфраструктурного фонда через совместное финансирование проектов в Казахстане. По-настоящему прорывным видится взаимодействие в области финансов и банкинга, в том числе открытие банка «MASRAF ALRAYAN», а также листинг банком «Qatar International Islamic Bank» финансовых продуктов на платформе МФЦА», - сообщил Руслан Даленов.

Министр выразил уверенность в том, что высказанные сегодня инициативы и принятые решения внесут значительный свой вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран.

Отметим, катарскую делегацию на казахстанско-катарской совместной комиссии на высоком уровне возглавил министр торговли и промышленности этой страны Али бен Ахмед аль-Кувари.