Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Названы города с самым загрязненным воздухом в Казахстане

    2 Сентября 2021, 11:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Города с самым загрязненным воздухом в Казахстане назвал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По результатам экологического мониторинга в 2021 году города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент характеризуются высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    Глава минэкологии отметил, что для достижения сокращения выбросов предусмотрено следующее:

    Первое. В соответствии с новым Экологическим кодексом предприятия внедряют наилучшие доступные технологии (НДТ).

    Второе. Между Министерством и предприятиями подписаны Меморандумы и Дорожные карты, согласно которых предприятия (АрселорМитал Темиртау, КазЦинк и др.) планируют сократить выбросы от 20% до 30%.

    Третье. Комитет экологического регулирования и контроля Министерства будет снижать лимиты выбросов для предприятий 1 категории не менее чем на 20% к 2025 году в

    10 городах.

    «Акиматы должны провести аналогичную работу для предприятий 2-3 категории. В целях снижения выбросов акиматам необходимо продолжить газификацию населенных пунктов и хозяйствующих субъектов. Кроме того, необходимо далее проводить перевод общественного и коммунального транспорта на газо и электро-транспорт», - добавил Магзум Мирзагалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Промышленность Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу