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    Названы города-лидеры по нехватке мест в студенческих общежитиях

    19 Декабря 2022, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие города лидируют по нехватке мест в студенческих общежитиях и в каких регионах пустуют места для размещения студентов в общежитиях, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году обсуждался вопрос с общежитиями. Количество студентов растет. В целом в начале года не хватало 87 тысяч мест в общежитиях. Однако благодаря принятым нами мерам за 3-4 месяца мы сократили на 75 тысяч мест», - ответил министр науки на вопрос корреспондента Казинформа.

    Саясат Нурбек отметил, что проблема дефицита мест в общежитиях актуальна в четырех городах. В остальных регионах напротив имеются свободные места для размещения.

    «Этот вопрос актуален в Алматы, Астане, Шымкенте и Актобе. В регионах свободными остаются 14 тысяч мест в общежитиях. Например, в Усть-Каменогорске пустуют 600 мест. Также свободные места в общежитиях имеются в Павлодарской, Карагандинской областях. Дефицит наблюдается в указанных четырех городах», - пояснил Саясат Нурбек.

    В начале учебного года в критической ситуации из-за нехватки мест в общежитиях оказались 130 студентов. Тогда министр науки и высшего образования Саясат Нурбек назвал ключевой болевой точкой город Алматы, где наблюдается гиперконцентрация вузов. Треть всех студентов там, из них 70% - приезжие, иногородние. Был создан отдельный штаб в Алматы. 130 студентам, которые оказались в критической ситуации, была оказана помощь.

    Позже вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев рассказал о текущей ситуации с обеспечением студентов местами в общежитиях Алматы. По его словам, 54% студентов были обеспечены соответствующими местами в общежитиях.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы
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