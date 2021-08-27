Названы фамилии 4 погибших при взрыве в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев назвал фамилии погибших при взрыве в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время, ночью уже, хлопки прекратились, происходит догорание и тление остатков. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. К сожалению, четыре человека при ликвидации последствий погибли. Это полковник Капезов, военный прокурор южного региона, сержант по контракту войсковой части Мешінбай, ефрейтор по контракту Жанболатов и служащий военизированной охраны Данбаев. Пользуясь случаем, еще раз от имени всех коллег, выражаю соболезнования близким погибших», - сказал Нурлан Ермекбаев на брифинге в РСК.

По его словам, в настоящее время с несколькими людьми не установлена связь, будем надеяться, что они живы, осуществляются поисковые работы.

«Причины происшедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. По предварительной версии, мы не исключаем различные причины – это может быть нарушение требований безопасности, это может быть и самолатеральная химическая реакция. Среди погибших нет гражданских лиц», - заключил министр.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Произошло более 10 взрывов.

По состоянию на 08.00 часов 27 августа, в больницах региона находятся 28 пострадавших, шесть человек - в тяжелом состоянии.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на данный момент находятся на месте происшествия для уточнения плана дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сообщил ранее заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

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