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    Названы чемпионы Казахстана по настольному теннису среди команд

    30 Июня 2023, 21:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Центре ADD Table Tennis Center Astana определились золотые и серебряные медалисты в командных соревнованиях юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Юноши, финал.

    Актюбинская область - Алматы 3:1.

    Чемпионами республики стали Расул Кисан, Наби Кисан, Мирас Амантай, Куанткан Есенгели, Нуртылек Асылбекулы.

    На втором месте Алексей Маркин, Алихан Кадыри, Кирилл Берников, Имангали Абдиев.

    Девушки, финал.

    Алматы - Карагандинская область 3:2

    1 место - Алматы: Айназ Адильгереева, Таисия Травкина, Айша Женис, Лилия Адильгереева, Анна Усова.

    2 место - Караганда: Мария Лукьянова, Амина Жанахметова, Айша Омарова, Айым Амирза, Айжан Жанат.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Настольный теннис
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