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    • Названо время матчей «Кызыл-Жара» и «Тобола» в третьем раунде Лиги конференций

    29 Июля 2022 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Петропавловский «Кызыл-Жар» и костанайский «Тобол» вышли в третий раунд квалификации Лиги Конференций УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником «Кызыл-Жара» станет кипрский АПОЭЛ. Первая встреча пройдет на Кипре 4 августа, начало в 23:00.

    «Тобол» поборется за выход в следующий раунд с боснийским «Зриньски». Первое противостояние состоится в Мостаре ночь с 4 на 5 августа, начало в 01:00.
    Ранее сообщалось, что петропавловцы по сумме двух матчей обыграли хорватский «Осиек», а «Тобол» оказался сильнее «Линькольн Ред Импс» из Гибралтара.


    Фото fctobol.kz
    #Спорт #Футбол #ФК «Тобол»
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