Названо вероятное место строительства ж/д станции «Алматы-3»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в микрорайоне Мадениет предполагается строительство железнодорожной станции «Алматы-3», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители микрорайона Мадениет на встрече с акимом спросили, подпадают ли их дома под снос.

«Мы законно купили земельные участки согласно госакту с целевым назначением ИЖС, который также соответствует генплану от 2014 года и ПДП от 2019-го. 31 декабря 2021 года управление урбанистики и архитектуры принимает новое решение с красными линиями на их месте. Нам сообщили, что наши дома подпадают под снос», - обратились жители.

Ерболат Досаев ответил, что в том районе предполагается строительство железнодорожной станции «Алматы-3». Главный документ «Генеральный план города Алматы до 2040 года» будет принят до конца текущего года.

«Я понимаю, что раньше это были присоединенные территории, вы покупали земли честно. Однако город должен развиваться. В настоящее время жители поставили дома, которые мы не можем газифицировать и которые уже сегодня не соответствуют технологическим требованиям, в том числе нет нормальных дорог. Я дал поручение в рамках генплана пересмотреть максимально эффективно по ПДП, чтобы что-то сохранить, сделать как положено. Когда будет готов проект, мы вам его покажем, обсудим вместе и примем решение», - сказал аким.

По словам градоначальника, город именно в этом районе активно развивается.

«Поэтому вопросы, связанные с государственным изъятием, мы все компенсируем по рыночной стоимости», - добавил аким.

В январе прошлого года сообщалось о возможном строительстве третьего железнодорожного вокзала Алматы-3. Магистральные пути предлагали проложить в районе Боралдая, куда сейчас пробивается улица Саина.