Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Названо вероятное место строительства ж/д станции «Алматы-3»

    6 Октября 2022, 11:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в микрорайоне Мадениет предполагается строительство железнодорожной станции «Алматы-3», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители микрорайона Мадениет на встрече с акимом спросили, подпадают ли их дома под снос.

    «Мы законно купили земельные участки согласно госакту с целевым назначением ИЖС, который также соответствует генплану от 2014 года и ПДП от 2019-го. 31 декабря 2021 года управление урбанистики и архитектуры принимает новое решение с красными линиями на их месте. Нам сообщили, что наши дома подпадают под снос», - обратились жители.

    Ерболат Досаев ответил, что в том районе предполагается строительство железнодорожной станции «Алматы-3». Главный документ «Генеральный план города Алматы до 2040 года» будет принят до конца текущего года.

    «Я понимаю, что раньше это были присоединенные территории, вы покупали земли честно. Однако город должен развиваться. В настоящее время жители поставили дома, которые мы не можем газифицировать и которые уже сегодня не соответствуют технологическим требованиям, в том числе нет нормальных дорог. Я дал поручение в рамках генплана пересмотреть максимально эффективно по ПДП, чтобы что-то сохранить, сделать как положено. Когда будет готов проект, мы вам его покажем, обсудим вместе и примем решение», - сказал аким.

    По словам градоначальника, город именно в этом районе активно развивается.

    «Поэтому вопросы, связанные с государственным изъятием, мы все компенсируем по рыночной стоимости», - добавил аким.

    В январе прошлого года сообщалось о возможном строительстве третьего железнодорожного вокзала Алматы-3. Магистральные пути предлагали проложить в районе Боралдая, куда сейчас пробивается улица Саина.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной