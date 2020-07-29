Названо последнее препятствие на пути Головкина перед третьим боем с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс считает, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) должен одержать убедительную победу над поляком Камилом Шереметой(21-0, 5 КО) осенью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По мнению эксперта, это поможет в организации третьего боя Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

«Ожидается, что 30-летний Шеремета станет последним препятствием для 38-летнего Головкина прежде, чем он встретится с «Канело» в мае 2021 года на «Синко де майо». Поэтому Геннадий не может позволить себе выглядеть плохо, как это было в его последнем бою с Деревянченко, или, уж тем более, проигрывать поляку», — пишет Джонс в своем материале.



