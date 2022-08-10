Названо место проведения матча Казахстан - Эстония в отборе женского ЧМ по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская национальная сборная Казахстана проведет заключительный матч в рамках квалификации ЧМ-2023 против команды Эстонии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Игра состоится 6 сентября на стадионе «Шахтер» (Караганда). Начало встречи – в 19:00 по местному времени.

Перед этим наша команда сыграет в гостях против Словении. Матч пройдет 2 сентября на стадионе «Станко Млакар» города Крань. Начало игры – в 22:00 по времени Нур-Султана.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола.