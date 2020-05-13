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    Названо место Исламхана в списке самых ценных игроков чемпионата ОАЭ

    13 Мая 2020, 02:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Alkhaleejtoday.co представил список 25 самых дорогих футболистов чемпионата ОАЭ, в который был включен полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, сообщает Sports.kz.

    Согласно данным издания, Исламхан делит 9-е место вместе со своим одноклубником по «Аль-Айну» Коджо Лабой, а также полузащитником «Шарджи» Лукасом Кайо. Трансферная стоимость перечисленных футболистов составляет 2,4 млн. евро. Первую же строчку в рейтинге занял бразильский игрок «Шарджи» Игор Коронадо — 4,8 млн. евро.

    Напомним, Исламхан перешел в «Аль-Айн» 31 января. Его контракт действует до 30 июня 2020 года. Казахстанский хавбек провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. После 19 матчей «Аль-Айн» идет на втором месте в чемпионате ОАЭ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Арабские эмираты
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