Названо место и время дебюта в UFC первого казахского бойца
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно время и место дебютного поединка чемпиона M-1 Global в легком весе (70,3 кг) Дамира Исмагулова (16-2) в UFC, сообщает СИА «SPORTINFORM» .
Переход россиянина, этнического казаха в сильнейшую лигу мира в своем интервью Вестнику ММА подтвердил президент лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн.
Ожидается, что свой дебютный бой в UFC Дамир проведет 15 сентября в Москве. Отмечается, что Дамир Исмагулов пополнит полулегкий дивизион (65 кг).
Исмагулов является этническим казахом из России (Оренбург), в M-1 он становился чемпионом в легком весе. 15-го июня Дамир отстоял свой титул в поединке против Артема Дамковского. Дамир Исмагулов регулярно бывает в Казахстане, проводит здесь тренировки. Как отмечал боец в своих интервью, он чувствует поддержку со стороны казахстанских болельщиков.
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