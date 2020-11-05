Названо место Головкина в рейтинге P4P по версии TBRB

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Транснационального совета по боксерским рейтингам (TBRB) представил обновленный список лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, сообщает Sports.kz.

По сравнению с октябрьским табелем о рангах в рейтинге произошло одно изменение: мексиканец Сауль «Канело» Альварес уступил пальму первенства японскому боксеру Наое Иноуэ. Представитель Казахстана Геннадий Головкин по-прежнему занимает 6-е место.

Рейтинг боксеров P4P от TBRB на ноябрь 2020 года:

1. Наоя Иноуэ 20-0-0 (17 KO);

2. Сауль Альварес 53-1-2 (36 KO);

3. Теренс Кроуфорд 36-0-0 (27 KO);

4. Александр Усик 18-0-0 (13 KO);

5. Тайсон Фьюри 30-0-1 (21 КО);

6. Геннадий Головкин 40-1-1 (35 KO);

7. Теофимо Лопес 16-0-0 (12 KO);

8. Хуан Франсиско Эстрада 41-3-0 (28 KO);

9. Эррол Спенс-младший 26-0-0 (21 KO);

10. Василий Ломаченко 14-2-0 (10 KO).



