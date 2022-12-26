Названо место Елены Рыбакиной в рейтинге WTA по итогам 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала заключительную версию рейтинга спортсменок в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранила Ига Свёнтек из Польши, второе место — у представительницы Туниса Онс Жабер, третья — американка Джессика Пегула.

Сильнейшая из казахстанских теннисисток Елена Рыбакина осталась 21-й. Юлия Путинцева занимает 51-ю строчку.

В парном разряде лидируют Катерина Синякова из Чехии, россиянка Вероника Кудерметова и еще одна чешская спортсменка Барбора Крейчикова.

Казахстанка Анна Данилина осталась 11-й, Жибек Куламбаева потеряла одну позицию — 202-я.





Фото: sports.kz