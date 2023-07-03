Названо место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Швёнтек (2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).

Чемпионская гонка WTA от 26 июня: 1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5675 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 5255. 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 2545. 5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140. 6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 2115. 7 (8). Кори Гауфф (США) — 2105. 8 (7) Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921. 9 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 1846. 10 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1800.