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    Названо место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

    26 Июня 2023, 15:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Швёнтек (2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).

    Чемпионская гонка WTA от 26 июня:

    1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5675 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 5145. 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 2445. 5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140. 6 (11). Петра Квитова (Чехия) — 2115. 7 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921. 8 (6). Кори Гауфф (США) — 1920. 9 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800. 10 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1788.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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