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Названо место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Июня 2023, 15:04
Названо место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA Фото: Alex Pantling/Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Швёнтек (2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).

Чемпионская гонка WTA от 26 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5675 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 5145.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 2445.
5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140.
6 (11). Петра Квитова (Чехия) — 2115.
7 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921.
8 (6). Кори Гауфф (США) — 1920.
9 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800.
10 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1788.


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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