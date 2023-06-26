Названо место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Швёнтек (2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).

Чемпионская гонка WTA от 26 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5675 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 5145.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2445.

5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140.

6 (11). Петра Квитова (Чехия) — 2115.

7 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921.

8 (6). Кори Гауфф (США) — 1920.

9 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800.

10 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1788.



