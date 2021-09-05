Названо итоговое место Казахстана в медальном зачете Паралимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио завершились Паралимпийские игры, на которых выступали и казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Всего Казахстан выиграл на Паралимпиаде-2020 пять медалей: одну золотую, три серебряную и одну бронзовую.

«Золото» завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев, «серебро» выиграли парадзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, а обладателем «бронзы» стал пловец Нурдаулет Жумагали.

В медальном зачете Казахстан занял 52-е место, разделив эту позицию с Финляндией. ТОП-10 итогового медального зачета Паралимпиады-2020: 1. Китай — 96-60-51 (207) 2. Великобритания — 41-38-45 (124) 3. США — 37-36-31 (104) 4. Россия — 36-33-49 (118) 5. Нидерланды — 25-17-17 (59) 6. Украина — 24-47-27 (98) 7. Бразилия — 22-20-30 (72) 8. Австралия — 21-29-30 (80) 9. Италия — 14-29-26 (69) 10. Азербайджан — 14-1-4 (19) 52. Казахстан — 1-3-1 (5)