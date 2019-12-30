Названо имя новой рекордсменки женщины-космонавта

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Американский астронавт Кристина Кук установила рекорд по самому длительному космическому пребыванию женщины в космосе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

40-летняя инженер-электрик из американского штата Монтана стартовала с космодрома Байконур вместе с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом, прибыв на Международную космическую станцию ​​14 марта 2019 года. Кристина Кук работает на МКС уже более 288 дней - именно эта цифра составляла предыдущий рекорд, установленный бывшим командиром МКС, также американской женщиной –астронавтом Пегги Уитсон в 2016-2017 годах.

Ожидается, что Кук проведет в космосе в общей сложности 328 дней, или почти 11 месяцев. Как известно, НАСА в апреле 2019 года объявило о продлении полугодовой космической миссии Кук почти на пять месяцев, до февраля 2020 года.

«Это даст возможность узнать о последствиях длительных космических полетов, необходимых для поддержки будущих миссий по исследованию дальнего космоса, а также для миссий на Луну и Марс, отмечают в НАСА.

Кстати, мировой рекорд по пребыванию в космосе по-прежнему остается за российским космонавтом, врачом Валерием Поляковым, который он установил в 1990-х годах, работая на борту космической станции «Мир» почти 15 месяцев (438 суток).

Рекорд же американских астронавтов по самому длинному космическому полету принадлежит Скотту Келли и составляет 340 дней, проведенных на МКС в 2015-2016 годах.