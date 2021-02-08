Названо абсолютно новое место боя Геннадия Головкина с чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инсайдер телеканала ESPN Сальвадор Родригес рассказал, где может состояться потенциальный бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Этот бой может состояться на арене Tokyo Dome в Японии», — говорит Родригес.

Ранее он сообщил, что команды Головкина и Мураты ведут переговоры, однако японский боксер сначала хочет провести «разминочный» бой, прежде чем встретиться с таким серьезным оппонентом.

Напомним, Мурата является чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Super, а Головкин владеет поясами IBF и IBO. Помимо этого, не утихают разговоры о заключительной части трилогии боев Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес, которая может состояться в сентябре этого года. Необходимым условием для этого является успешное выступление Головкина в поединке с мексиканцем Хайме Мунгией, который предварительно запланирован на май.



