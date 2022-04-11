Названия новых областей РК одобрила республиканская ономастическая комиссия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

11 апреля 2022 года под председательством министра культуры и спорта РК Даурена Абаева состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан. В мероприятии также приняли участие члены комиссии, среди которых депутат Сената Мурат Бахтиярулы, депутат Мажилиса Малик Кулшар, представители научного и экспертного сообщества.

В рамках заседания комиссии были рассмотрены предложения акиматов Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областей о присвоении наименований Абайской, Улытауской и Жетысуской вновь образованным областям. Также были рассмотрены вопросы переименования отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, а также улиц в гг. Нур-Султан, Алматы, Актобе, Караганда, Кызылорда, Костанай, Павлодар.

«Как вы знаете, в Послании народу Казахстана Глава государства озвучил ряд административно-территориальных изменений. Все они имеют глубокие экономические обоснования, несут колоссальный мультипликативный эффект. Но самое главное – учитывают общественное мнение. Теперь в Казахстане появятся новые области со своими областными центрами. В частности, город Семей станет центром новой Абайской области, Жезказган станет областным центром вновь образованной Улытауской области, аналогичные изменения коснутся и Алматинской области», - сказал министр.

Необходимо отметить, что переименование любого города, населенного пункта или улицы осуществляется в соответствии с требованием законодательства, регулирующего сферу ономастики. Комиссия рассматривает поступившие предложения и дает заключение. При положительном заключении решение о переименовании утверждается указом Президента Республики Казахстан.

По итогам заседания членами комиссии одобрено предложение акиматов. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в акиматы областей для дальнейшей работы в соответствии с законодательством. Ранее Республиканской ономастической комиссией уже было дано положительное заключение о переименовании города Капшагая в Кунаев.