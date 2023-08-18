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    Названа зарплата горняков на шахте «Казахстанская»

    18 Августа 2023, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместителя исполнительного директора горно-рудного сегмента «Арселор-Миттал Темиртау» Сергея Огая журналисты попросили назвать размер заработной платы шахтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Скажу по рабочим, примерно: зависит от разных условий, на добычном участке проходчики получают примерно 860-880 тысяч тенге. Это при выполнении плана, при выполнении всех условий техники безопасности и производственных показателей. Это по пятому разряду. ГРП третьего разряда на вспомогательном участке, у него зарплата около 500-515 тысяч. Это тоже при выполнении всех условий техники безопасности и производственных показателей», - сказал Сергей Огай на брифинге в Карагандинской региональной службе коммуникаций.

    Напомним, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

    Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

    Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче. Судьба троих горняков пока остается неизвестной. По состоянию на 18 августа в лечебных учреждениях находится 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде и два человека - в Шахтинске.

    Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

    На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

    По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте в Карагандинской области может грозить до 7 лет тюрьмы.

    В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Карагандинская область Происшествия ЧП на шахте
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