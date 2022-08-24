Названа сумма дохода «Канело» за три боя с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканские СМИ подсчитали, сколько их соотечественник Сауль «Канело» Альварес в общей сложности заработает за три противостояния со своим антагонистом из Казахстана Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первая встреча боксеров на ринге прошла в 2017 году, гонорар «Канело» за нее составил порядка 40 млн долларов. Ее исходом стала спорная ничья.

В повторном поединке год спустя Альварес вышел победителем решением большинства судей, заработав еще $30 млн.

Третий бой GGG и «Канело» состоится 17 сентября. Промоутер Эдди Хирн ранее заявлял, что Альварес по их новому контракту получит 160 млн долларов за три боя в 2022 году. Таким образом, финал трилогии с Головкиным принесет мексиканцу 50 млн долларов без учета процентов с продаж билетов и платных трансляций.

Итого, три боя с Геннадием Головкиным пополнят счет Альвареса минимум на 120 млн долларов США.





Фото:sports.kz

