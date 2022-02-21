Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Названа средняя зарплата участников Дорожной карты занятости в Нур-Султане

    21 Февраля 2022, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках программы Дорожная карта занятости в 2021 году реализовано 14 инфраструктурных проектов в столице. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора Центра занятости населения акимата города Нур-Султана Талгат Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году реализовано 14 инфраструктурных проектов и создано 635 рабочих мест», - сказал Талгат Есимов.

    По данным ведомства, на реализацию проектов было выделено 7,6 млрд тенге (РБ – 4,4, ГЦБ - 3,2), освоено (на 01.01.2022) 7,5 млрд тенге (РБ – 4,3, ГЦБ – 3,2), или 98,7%.

    «Средняя заработная плата участников программы Дорожная карта занятости составила 115 382 тенге», - добавил Талгат Есимов.

    В Центре уточнили, то регистрация электронных трудовых договоров работодателями в базе «Интеграционная карта создания новых рабочих мест» составила 99,8%. Выплата обязательных пенсионных взносов – 93,1%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Занятость Общество Финансы Дорожная карта
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Зарплату лесникам повысят в Казахстане с 1 июля
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам