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Названа средняя зарплата участников Дорожной карты занятости в Нур-Султане

21 Февраля 2022 12:20
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Названа средняя зарплата участников Дорожной карты занятости в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках программы Дорожная карта занятости в 2021 году реализовано 14 инфраструктурных проектов в столице. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора Центра занятости населения акимата города Нур-Султана Талгат Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2021 году реализовано 14 инфраструктурных проектов и создано 635 рабочих мест», - сказал Талгат Есимов.

По данным ведомства, на реализацию проектов было выделено 7,6 млрд тенге (РБ – 4,4, ГЦБ - 3,2), освоено (на 01.01.2022) 7,5 млрд тенге (РБ – 4,3, ГЦБ – 3,2), или 98,7%.

«Средняя заработная плата участников программы Дорожная карта занятости составила 115 382 тенге», - добавил Талгат Есимов.

В Центре уточнили, то регистрация электронных трудовых договоров работодателями в базе «Интеграционная карта создания новых рабочих мест» составила 99,8%. Выплата обязательных пенсионных взносов – 93,1%.


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#Занятость   #Общество   #Финансы   #Дорожная карта  
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Автор:

Серик Сабеков

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